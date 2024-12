Aperte le iscrizioni alle Ducati Riding Experience

Adventure, Racetrack e Warm Up sono le tre declinazioni delle Ducati Riding Experience per le quali sono state aperte le iscrizioni alla stagione 2025. Con l'iniziativa, la casa di Borgo Panigale offre ai motociclisti l'opportunità di vivere giornate in sella ai modelli della gamma in luoghi prestigiosi, guidati da un team di istruttori che annovera fra i suoi componenti protagonisti del Motomondiale e della Superbike.

L'accademia DRE ha accolto dall'anno di fondazione (2003) ad oggi oltre 32.000 partecipanti e le moto presentate nella Ducati World Première 2025 sono le protagoniste della nuova stagione. I partecipanti avranno l'opportunità non solo di apprendere e perfezionare le loro abilità di guida, ma anche di provare i nuovi modelli della gamma Ducati, come le nuove Panigale V4 e V2, Multistrada V4 e V2 e Streetfighter V4 e V2.

Per ogni corso, infatti, Ducati metterà a disposizione di ogni partecipante il proprio parco moto. Sarà inoltre possibile noleggiare l'abbigliamento tecnico necessario e acquistare il proprio servizio foto-video. Nella sezione dedicata del sito Ducati.com sono disponibili tutte le informazioni e i dettagli per iscriversi agli appuntamenti della stagione 2025.

Per chi cerca l'emozione della pista sono in programma il DRE Racetrack e il DRE Track Warm Up. Gli appuntamenti con il DRE Racetrack, che comprendono i programmi One to One, sono due, ovvero il 4 e 5 giugno tra i cordoli del World Circuit Marco Simoncelli di Misano e l'8 e il 9 luglio presso il circuito del Mugello. Il DRE Track Warm Up è in programma invece nel weekend del 14 e 15 giugno presso l'Autodromo di Modena.

Il DRE Adventure è invece l'esperienza pensata per gli appassionati di Adventouring e ha in calendario per il 2025 quattro appuntamenti: i primi due nel mese di maggio (20-21 e 22-23 maggio) e a seguire altri due nel mese di ottobre (30 settembre - 1 ottobre e 2-3 ottobre).



