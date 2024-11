BMW F 900R e F 900XR si aggiornano in tecnica e estetica

Le nuove BMW F 900 R e F 900 XR si aggiornano in termini tecnici ed estetici, con un equipaggiamento di serie notevolmente ampliato per la roadster dinamica e la moto sportiva a lunga percorrenza del segmento medio.

"Con una gamma di equipaggiamenti di serie notevolmente ampliata - ha commentato Anton Huber, responsabile del progetto - forcelle a steli rovesciati completamente regolabili, ruote più leggere e un risparmio di peso di 3 chilogrammi, siamo riusciti a rendere le BMW F 900 R e F 900 XR ancora più attraenti".

Entrambi i modelli F sono progettati per la sportività e il divertimento sui terreni tortuosi, con una maneggevolezza ancora più accentuata e sono adatti sia ai piloti esperti che ai neofiti e a coloro che si avvicinano al motociclismo. Mentre la nuova BMW F 900 R come Dynamic Roadster si concentra principalmente sul piacere di guida sportivo, la BMW F 900 XR punta ad essere un partner sicuro nei tour più lunghi e nei viaggi di vacanza con i bagagli.

Il motore è un potente due cilindri in linea con omologazione Euro 5+ e modalità di guida dinamica con assetto più sportivo, Dynamic Traction Control (DTC) e controllo della coppia di trascinamento. C'è anche il nuovo silenziatore sportivo in collaborazione con Akrapovič come accessorio originale BMW Motorrad.

Con la nuova modalità di guida Dynamic di serie, i due nuovi modelli F offrono ancora più piacere di guida e dinamica ad un ritmo sportivo. Il controllo dinamico della trazione (DTC) è di serie per garantire la massima sicurezza in fase di accelerazione.

Anche il controllo della coppia di trascinamento del motore è di serie. Impedisce lo slittamento della ruota posteriore o lo slittamento causato da un brusco rilascio dell'acceleratore o da una scalata, per un livello di sicurezza ancora più elevato.

La nuova BMW F 900 R è disponibile in tre colori. La variante base è disponibile in Snapper Rocks Blue metallizzato, la versione Triple Black in Blackstorm metallizzato e la versione Sport in Lightwhite with Racingblue metallizzato. Anche la nuova BMW F 900 XR sarà disponibile in tre varianti e colori per la prossima stagione motociclistica.



