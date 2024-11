Alla Ducati World Première si aggiungono tre nuovi modelli

Il calendario della Ducati World Première si arricchisce di nuovi appuntamenti, con la casa di Borgo Panigale che ha annunciato la presentazione di tre nuovi modelli. Nelle prossime due settimane, infatti, tre nuovi episodi della web series dedicata alle novità 2025 andranno online, svelando altrettante novità che andranno ad aggiungersi ai modelli presentati finora.

Un nuovo e inedito episodio della Ducati World Première 2025, 'Next Level Formula', verrà trasmesso online sul sito sul sito Ducati e sul suo canale Youtube ufficiale giovedì 28 novembre alle ore 16. A seguire, giovedì 5 dicembre, alle ore 11, Ducati svelerà un'altra novità con un episodio dal titolo 'Unlock Everyday Adventure'.

Questo secondo episodio verrà trasmesso in contemporanea alla presentazione del nuovo modello al salone di Intermot 2024, che si svolgerà a Colonia, in Germania, dal 5 all'8 dicembre, per il ritorno che conferma lo storico legame di Ducati con il Salone di Colonia.

Proprio a Intermot Ducati ha presentato in anteprima mondiale modelli come il primo Monster, nel 1992, la Supersport del 2016 e le Scrambler Full Throttle e Desert Sled. Un'altra importante novità, inoltre, verrà presentata alle ore 8 di domenica 8 dicembre.

