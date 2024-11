Ducati domina nella MotoGp e vince il Titolo Mondiale

Le bandiere rosso Ducati sono tornate a sventola nella domenica del Gran Premio di Barcellona, dove la casa di Borgo Panigale si è aggiudicata il titolo mondiale MotoGP per la terza stagione consecutiva, con Jorge Martín in sella alla Desmosedici GP24 del team Pramac Racing.

Il pilota spagnolo ha messo in bacheca il suo primo titolo mondiale nella classe regina della massima competizione internazionale su due ruote, in una stagione 2024 che racconta di un dominio assoluto delle moto di Borgo Panigale e dei suoi piloti con Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Marc Márquez (Gresini Racing MotoGP) ed Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) nelle prime quattro posizioni in classifica generale.

I numeri superano quelli dell'annata 2023, perché la casa di Borgo Panigale è riuscita a migliorare il record di vittorie stagionali (19 su 20 gare totali), stabilire il nuovo record di podi al completo (14) e in 6 Gran Premi l'egemonia Ducati si è estesa all'intera top-5.

Per Ducati, unico brand non giapponese capace di conquistare un Mondiale in MotoGP e unico brand europeo a superare il traguardo delle 100 vittorie in questa categoria, quello conquistato insieme a Jorge Martín e al team Pramac Racing è il quarto Titolo Piloti dopo quelli di Casey Stoner nel 2007 e di Francesco Bagnaia nel 2022 e 2023.

"Il dominio espresso da Ducati con le sue moto, i suoi piloti e i suoi tecnici nella stagione 2024 di MotoGP - ha commentato Claudio Domenicali, Ceo di Ducati - resterà per sempre nei cuori degli appassionati di questo sport. Sono molto contento per Jorge, un pilota di incredibile talento che è cresciuto con Ducati e insieme a noi ha realizzato il sogno che aveva sin da bambino".

Il Mondiale MotoGP corona un'altra stagione sportiva in cui Ducati ha conquistato anche il Titolo Costruttori e Team con il Ducati Lenovo Team, il Titolo Costruttori e Team in WorldSBK con i piloti ufficiali del Team Aruba.it Racing Nicolò Bulega e Álvaro Bautista sul podio della classifica generale, oltre al Titolo Piloti e Costruttori in WorldSSP, grazie alle prestazioni del nuovo Campione del Mondo Adrián Huertas (Aruba.it Racing WSSP Team) e al piazzamento sul podio di Yari Montella (Barni Spark Racing Team).

Ducati si prepara ora a celebrare i titoli mondiali conquistati in pista nel 2024. L'evento 'Campioni in Festa' si terrà il prossimo 3 dicembre a Bologna, dove i protagonisti di questa stagione sportiva festeggeranno i loro successi.

Ulteriori dettagli sull'evento saranno comunicati nei prossimi giorni.

