Eicma apre al pubblico, show ogni giorno con Motolive

Dopo la due giorni dedicata alla stampa e agli operatori del settore, l'ottantunesima edizione di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote ha aperto al pubblico. Fino a domenica 10 novembre, a Rho Fiera Milano, va in scena l'appuntamento più atteso dagli appassionati di moto e dell'intera filiera di riferimento.

Questa edizione celebra i 110 anni dell'evento espositivo di settore più importante e longevo al mondo con un palinsesto ricchissimo. I visitatori potranno trovare oltre 770 espositori provenienti da 45 Paesi e 2163 marchi rappresentati. Con il ritorno di tutte le più importanti case produttrici, l'offerta espositiva è pressoché completa.

Con Motolive c'è poi l'evento nell'evento: l'area esterna di Eicma dove i visitatori possono assistere gratuitamente alle gare con i migliori piloti delle discipline off-road, lasciarsi entusiasmare degli stuntmen, farsi trascinare dai momenti palco, dalla musica e dall'intrattenimento offerto da Radio Deejay.

Tra le novità più importanti della quattro giorni di MotoLive il battesimo della Champions Charity Race, che mette in sella più di sessanta piloti, tra cui vere e proprie leggende del motorsport. Oggi e domani spazio alla categoria Rally la sfida tra gli specialisti della disciplina sulle maxienduro bicilindriche, che vede la presenza di ben 17 differenti marche: tutto il meglio del segmento.

Sabato è invece il tempo dell'attesissima categoria Legend, il non plus ultra del motorsport. Si sfidano uno contro l'altro piloti del calibro di Casey Stoner, che torna a correre dopo dodici anni. Domenica chiude il fine settimana di MotoLive la categoria Superbike, con una entry list di prim'ordine, che vede la presenza di campioni come Andrea Iannone, Jonathan Rea e Andrea Locatelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA