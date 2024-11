A.Fontana, sempre al fianco dell'industria delle due ruote

"Eicma è un evento bellissimo del quale con Regione Lombardia siamo orgogliosi. Rappresenta un comparto che noi tuteliamo, costituito sia da aziende grandi e storiche ma soprattutto da una filiera di piccoli e medi artigiani, un comparto unico al mondo". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana inaugurando l'81esima edizione di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote che ha aperto oggi a Rho Fiera Milano.

"Noi saremo sempre al loro fianco, cercheremo di aiutarli a superare anche le follie ideologhe che non possiamo assolutamente accettare - ha aggiunto -.

Io sono d'accordo sulla sostenibilità e l'abbiamo messa anche nel nostro programma quinquennale, come uno degli elementi costitutivi. Ma non bisogna distruggere interi comparti e creare crisi economiche e occupazionali come vediamo in qualche parte d'Europa".

"Quindi va bene sostenibilità ma non solo demagogica - ha concluso - ma che tenga conto di tutte le esigenze".



