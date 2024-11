Bosch ad Eicma 2024 con le novità per le due ruote

Che sia il traffico intenso o i lunghi viaggi da affrontare su due ruote, Bosch ha sviluppato una serie di innovazioni pensate per i motociclisti e che presenterà ad EICMA 2024, tra componenti per i motori a combustione e a propulsione elettrica, sistemi di assistenza intelligenti e soluzioni innovative per la connettività.

Bosch esporrà queste innovazioni al padiglione 18, stand E66, a cominciare dal settore sicurezza. Dopo l'introduzione, nel 2023, dell'MSC (Motorcycle Stability Control) per le moto più piccole, l'ABS rappresenta ora il passo successivo di Bosch per favorire l'adozione del sistema di controllo di stabilità nei diversi segmenti.

Il nuovo sistema di Bosch è un ABS con unità di misura inerziale integrata. La combinazione di questi due prodotti riduce la complessità, eliminando la necessità di un'unità di misura esterna e riducendo la quantità di cavi elettrici. Con il potenziale di prevenire un incidente su sei sulle sole strade tedesche, i sistemi avanzati di assistenza alla guida per il motociclista (ARAS) giocano un ruolo fondamentale per raggiungere l'obiettivo di un traffico a zero incidenti.

Bosch offre sei nuove funzioni, di cui cinque sono prime mondiali. Quattro nuove funzioni si basano su radar anteriori: l'Adaptive Cruise Control Stop and Go (ACC S&G), il Group Ride Assist (GRA), il Riding Distance Assist (RDA) e l'Emergency Brake Assist (EBA). Due si basano su radar posteriori: il Rear Distance Warning (RDW) e il Rear Collision Warning (RCW). Le funzioni anteriori debutteranno, in collaborazione con KTM, sulla nuova 1390 Super Adventure S EVO, esposta allo stand Bosch.

Bosch esporrà anche il Race eCBS, lanciato a luglio 2024 insieme a Ducati, sulla nuova Panigale V4 S 7G.

Sul fronte dell'efficienza, Bosch punta invece sulla più recente tecnologia di propulsione. Uno degli obiettivi è migliorare l'efficienza di guida sulle due ruote. Per adattarsi alla crescente tendenza della mobilità elettrificata, l'azienda ha introdotto varie soluzioni per i diversi segmenti di veicoli.

La centralina elettronica del veicolo e la trasmissione elettrica integrata rispondono all'obiettivo di realizzare una mobilità elettrica per i motori a partire da 6 kW. Inoltre, le soluzioni di trasmissione In-hub e le relative soluzioni di controllo dominano il segmento dei veicoli di piccola cilindrata, soprattutto nei mercati dell'India e del Sud Est asiatico.

Il nuovo Drive Control Unit da 2kW, per esempio, aiuta a elettrificare anche i segmenti di piccola cilindrata. Il Drive Control Unit di Bosch combina inverter, sistema di gestione del motore e controllo del veicolo in un unico componente compatto.





