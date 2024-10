Concessionari Ducati a raccolta per la Global Conference

La rete globale di concessionari Ducati a raccolta, lo scorso lunedì 21 a Borgo Panigale, per la Ducati Global Dealer Conference 2024. L'appuntamento annuale è quello con il quale la casa motociclistica i dealer per fare un bilancio dell'anno appena trascorso, condividere strategie e progetti per il futuro.

La Global Dealer Conference, anche nel 2024, è stata condotta in modalità digitale, permettendo a ogni concessionaria di collegarsi virtualmente con il quartier generale di Borgo Panigale da qualsiasi parte del mondo. La convention è stata tradotta simultaneamente in 8 lingue e distribuita online in diversi orari per venire incontro a tutti i fusi orari. Hanno preso parte al meeting più di più di 4.000 utenti, connessi da 86 nazioni diverse.

Il titolo scelto dalla Casa di Borgo Panigale per la Global Dealer Conference 2024 è stato 'Beyond the Ordinary Roads', per riassumere l'approccio con cui Ducati guarda alle priorità e alle sfide che la attendono nel corso dei prossimi anni, a partire dal nuovo percorso nel mondo dell'Off-Road con la Ducati Desmo450 MX, vincitrice del Campionato Italiano Motocross e che sarà ordinabile presso le concessionarie Ducati proprio dall'inizio del 2025.

Guidato da Francesco Milicia, VP global sales and after sales, con l'intervento del Ceo, top management ed esperti di prodotto Ducati, una buona parte dell'incontro è stato incentrato sul perseguimento della strategia aziendale e sul suo rafforzamento.

La conferenza ha visto, inoltre, la partecipazione di Pietro Innocenti, Ceo di Porsche Italia, che ha condiviso alcuni esempi virtuosi della gestione del business della rete concessionari del brand tedesco. Tra gli ospiti sul palco anche il nove volte campione del mondo di Motocross Antonio Cairoli, ormai parte integrante del team Ducati impegnato nel progetto Off-Road.





