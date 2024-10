Aprilia RS 660 sfiora titolo SportBike in British Superbike

L'Aprilia RS 660 con Edoardo Colombi ha sfiorato il titolo nella classe SportBike del British Superbike per soli 1.5 punti, al termine di un weekend a tutta velocità a Brands Hatch.

Colombi è infatti arrivato all'ultimo round da leader della classifica con un vantaggio di 21.5 punti. Il weekend è iniziato con il pilota Aprilia che ha dominato le qualifiche, conquistando la quinta pole position stagionale e sfiorando il record del tracciato da lui stesso stabilito.

La strada verso il titolo si è complicata in Gara 1 a causa della scelta delle gomme da bagnato su una pista che si stava asciugando, costringendo Colombi alla quattordicesima posizione.

Con questo risultato, il pilota è scivolato al secondo posto nella classifica generale, ritrovandosi a 9.5 punti dal leader.

In Gara 2 Colombi ha messo in scena una rimonta dalla quattordicesima posizione in griglia fino alla vittoria, ma non è bastato per conquistare il titolo, sfumato per soli 1.5 punti.

L'Aprilia RS 660 si è comunque confermata una moto di riferimento nella categoria, dimostrando la sua affidabilità e competitività in uno dei campionati più prestigiosi a livello internazionale.

"C'è un po' di rammarico perché il titolo ci è sfuggito per un soffio - ha commentato Colombi - ma è stata un'esperienza fantastica. Tante persone tifavano per me e questo mi fa davvero piacere. Ci tengo a ringraziare Aprilia Racing e Gradara Corse per il supporto durante questa stagione".



