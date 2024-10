Moto Guzzi Fast Endurance a Misano con la night race

E' andata in scena lo scorso fine settimana, al Misano World Circuit con la 'night race', la tappa di chiusura della sesta edizione del Moto Guzzi Fast Endurance.

Il titolo di campioni è andato ad Alberto Rota e Emiliano Bellucci.

La coppia del Team Oldrati AR#28 ha difeso la leadership in classifica dal Team dei Rapaci 1, composto da Luca Fornasiero e Mauro Rossignoli. I due equipaggi in lotta per il campionato hanno animato la gara in notturna del sabato. Scattata con la partenza in stile Le Mans, la corsa ha condensato in un'ora e mezza lo spirito più autentico del Trofeo dell'Aquila, con distacchi ridottissimi, una lotta accesa ma sempre corretta in pista e i cambi pilota capaci di rimescolare le carte.

La vittoria è andata a Fornasiero e Rossignoli, velocissimi sia in pista che nei cambi pilota. Nella mini endurance conclusiva della domenica, Rota e Bellucci hanno messo il sigillo definitivo sul Trofeo con una vittoria, la quarta della stagione.

Alla pista del Moto Guzzi Fast Endurance non ha saputo resistere neanche l'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, che a Misano si è confrontato con gli altri piloti in sella alla V7 Trofeo, prima di volare in Australia per la prossima tappa della MotoGP, in programma a Phillip Island dal 18 al 20 ottobre.

In coppia con Graziano Milone, Rivola si è divertito, godendosi la formula del cambio pilota e realizzando quanto sia veloce e divertente da guidare la Moto Guzzi V7 equipaggiata con Kit Racing GCorse.

