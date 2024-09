Nuovo Piaggio MP3 310 e la sicurezza delle tre ruote

Attorno alle tre ruote, il nuovo Piaggio Mp3 si evolve e alza il livello della tecnologia. Dopo il debutto, nel 2022, delle nuove versioni nelle cilindrate 400 e 530, nasce oggi Piaggio MP3 310, ovvero la terza generazione del modello più agile e leggero del veicolo a tre ruote della casa.

Il nuovo MP3 310 eredita dai 'fratelli maggiori' diversi contenuti tecnologici e uno stile sportivo orientato al mondo automobilistico. Il veicolo è anche guidabile con la sola patente auto, grazie alla tecnologia a tre ruote Piaggio. Il sistema di sospensione anteriore a quadrilatero articolato e la doppia ruota anteriore sono elementi distintivi, con obiettivo la stabilità in curva e la tenuta di strada anche sull'asfalto bagnato o in condizioni di scarsa aderenza.

Le dimensioni compatte e la maneggevolezza di Piaggio MP3 310 lo rendono maneggevole sia nelle manovre da fermo, sia in movimento. Su Piaggio MP3 310 esordisce una motorizzazione completamente nuova, ultima nata della famiglia di propulsori hpe (High Performance Engine).

Omologato Euro 5+, il motore 310 hpe beneficia di un aumento di cubatura (passando a 310 cc dai 278 cc della precedente unità) e di numerosi interventi studiati appositamente per elevare l'esperienza di guida non solo sul fronte delle performance ma anche dal punto di vista del comfort di marcia e della guidabilità, tutto ciò abbinato a una riduzione dei consumi.

Il frontale, totalmente ridisegnato, è più ampio e protettivo e include il nuovo gruppo ottico anteriore full LED a sviluppo orizzontale. Al centro dello scudo si apre una presa d'aria più piccola e sportiva, caratterizzata da una griglia tridimensionale a nido d'ape.

Sotto di essa si allunga uno spoiler a sviluppo verticale che è frutto di un attento studio aerodinamico: abbinato a inediti deflettori laterali, garantisce una maggiore stabilità e contribuisce al raggiungimento di una maggiore velocità massima.

Anche il parabrezza è nuovo e presenta una forma studiata per garantire la massima protezione mantenendo un ingombro limitato.

Numerosi i richiami alle ultime tendenze del design automobilistico, dal frontale più imponente e sportivo, ai parafanghi, che nella versione Sport presentano elementi in tinta carrozzeria, fino ai cerchi con un nuovo disegno a cinque razze sdoppiate.



