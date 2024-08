Velocifero porta il nuovo Tennis al debutto in Italia

Velocifero ha annunciato l'introduzione sul mercato italiano di Tennis, ovvero lo scooter dallo stile 'new retrò' nato con lo scopo di reinterpretare in chiave contemporanea il design vintage, tra orgoglio di un design made in Italy e una tecnologia all'avanguardia.

Con Tennis, il produttore Velocifero offre la libertà di scegliere tra due diverse motorizzazioni, ovvero il tradizionale motore a 4 tempi monocilindrico 4 valvole da 125 CC raffreddato ad acqua, oppure il motore elettrico alimentato da due batterie estraibili, proposto nelle versioni L1 e L3, per chi desidera muoversi in modo sostenibile.

Pensato per una mobilità urbana, Tennis promette spostamenti agili in città. "Siamo orgogliosi di annunciare l'arrivo in Italia di Tennis - ha commentato Alessandro Tartarini, fondatore di Velocifero - il nostro scooter che si contraddistingue per una proposta senza precedenti: la libertà di scegliere tra motorizzazione a benzina o elettrica. Questa doppia opzione permette a Tennis di adattarsi perfettamente alle diverse esigenze di ogni utente, garantendo prestazioni di alto livello in entrambe le versioni e un design italiano dallo stile new retrò".

I prezzi partono da 2.990 € per il TENNIS elettrico e arrivano ai 5.490 della versione elettrica più potente tra le due previste.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA