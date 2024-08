Fabrizio Meoni, il figlio racconta la sua storia in un docufilm

Un compleanno da festeggiare in maniera tutta particolare per Gioele Meoni, figlio del campione della Dakar Fabrizio Meoni, morto nel 2005 durante la corsa che aveva vinto per ben due volte con la sua moto. Il primo settembre infatti sarà proiettato in anteprima a Venezia, nella sezione 'Confronti, giornate dedicate ai giovani autori' il docufilm 'Nel nome del padre' dove Gioele Meoni racconta la sua storia e il suo sogno in Africa ovvero portare avanti il lavoro di solidarietà iniziato dal padre Fabrizio.

"Il docufilm - spiega Gioele Meoni - realizzato durante la Dakar del 2024 racconta la mia storia, l'idea di lanciare una raccolta fondi e di realizzare due opere in Africa cosi come avrebbe voluto mio padre". La campagna di crowfunding lanciata da Gioele Meoni ha avuto lo scopo di raccogliere fondi per acquistare la moto con la quale ha corso la Dakar che sarà venduta all'asta l'11 settembre al Deus ex Machina di Milano tra coloro che hanno partecipato alla campagna di crowfunding.

"Mancano ancora 35mila euro e quindi chiedo un ulteriore sforzo.

Il ricavato dell'asta andrà alla Fondazione Fabrizio Meoni Onlus per finanziare due opere in Africa. Un sogno che si avvera".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA