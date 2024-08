Torna a Trieste dalla Malesia in moto, 30mila km con incidente

E' giunto stamani in moto in piazza dell'Unità d'Italia accolto da familiari, amici, una staffetta della Polizia Locale e una delegazione del Moto Club Trieste e dalla vicesindaca Serena Tonel, dopo aver percorso oltre 30 mila chilometri in motocicletta dalla Malesia, dove vive e lavora. E' l'impresa del triestino Federico Asaro che ha realizzato quello che ha definito il sogno di una vita.

Asaro è arrivato in Asia a seguito della famiglia da bambino, nel 1978, e vi è rimasto, pur conservando sempre un legame con Trieste. Oggi è un imprenditore nel mondo dell'accoglienza e della ristorazione, gestisce diversi pubblici esercizi, resort e alberghi nella capitale malese Kuala Lumpur e a Singapore, dove ha ottenuto diversi riconoscimenti per la qualità dei servizi oltre al prestigioso "Hospitality Asia Platinum Awards".

Federico ha intrapreso la scorsa estate il viaggio in moto da Kuala Lumpur, con un itinerario previsto di 26 mila chilometri attraverso i Paesi del Sudest Asiatico, Cina, Repubbliche ex sovietiche dell'Asia Centrale, Iran, Turchia: a Istanbul si è tuttavia dovuto fermare per un incidente, che ha comportato un ricovero urgente in ospedale e la conseguente riabilitazione con ritorno forzato in Malesia. Quest'anno è ripartito con la moto da dove si era fermato, Istanbul: poiché dalla Turchia a Trieste attraverso i Balcani il tragitto gli sembrava breve, ha deviato fino a Capo Nord (Norvegia) per poi ridiscendere fino ad arrivare oggi nella sua città natale. Non ancora sazio di chilometri, Federico ha annunciato che resterà per un mese in Italia e poi rientrerà in Malesia in aereo, lasciando a Trieste la moto: verrà a riprenderla l'anno prossimo per rientrare in Malesia sulle due ruote, ma seguendo un diverso percorso. La vicesindaca Serena Tonel ha donato a Fedrico un gagliardetto "a nome della città tutta. Siamo orgogliosi di avere un così determinato ambasciatore di Trieste nel mondo".



