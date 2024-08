MotoGP: il giapponese Ogura firma per la Aprilia Trackhouse

Il giapponese Ai Ogura dalla prossima stagione correrà in MotoGp con la scuderia Trackhouse Aprilia.

Il pilota la scorsa stagione in Moto2 ha firmato un contratto biennale. Lo ha annunciato il team satellite americano del costruttore italiano Aprilia a margine del Gran Premio d'Austria.

Terzo nel campionato Moto3 del 2019, Ogura ha ottenuto cinque vittorie da allora, due delle quali nel 2024 nella categoria Moto2, l'anticamera dell'élite. Secondo del campionato nel 2022, il giapponese sta attualmente realizzando una stagione solida e si posiziona al secondo posto, a soli 18 punti dallo spagnolo Sergio Garcia, leader del campionato.

Un mese dopo l'annuncio dell'estensione del contratto dello spagnolo Raul Fernandez, il team Trackhouse rende ufficiale la sua coppia di piloti per le prossime due stagioni.

Il portoghese Miguel Oliveira, non confermato dalla scuderia americana, potrebbe andare alla Pramac, che diventerà nel 2025 il team satellite di Yamaha.



