Husqvarna pronta al 2025 e c'è anche il 125

Il numero 'centoventicinque' completa la gamma Husqvarna per il 2025. La casa motociclistica ha infatti annunciato la nuova gamma Enduro 2025, con una famiglia di prodotti che si compone di otto modelli, ovvero quattro 2 tempi e quattro 4 tempi, tutti assemblati con le più recenti tecnologie e componenti testate in gara. Tra queste, in evidenza un atteso ritorno è quello della TE 125.

Destinata a giovani che puntano al gradino più alto del podio, la nuova 125 si presenta con il meglio delle dotazioni oggi disponibili: iniezione elettronica nel corpo farfallato, selettore di mappe, cambio a 6 rapporti ravvicinati, sospensioni WP XACT, freni e frizione idraulica Brembo.

L'adozione della componentistica Brembo interessa tutti i modelli in gamma, così come le nuove grafiche e il forcellone rivisto, che accogliere il nuovo guidacatena. Tutti i quattro modelli a 2 tempi, TE 125, TE 150, TE 250 e TE 300, sono moto da enduro leggere e dall'elevato potenziale.

Per chi preferisce una enduro 4 tempi ad alte prestazioni, è sempre disponibile la scelta di quattro modelli come le FE 250, FE 350, FE 450 ed FE 501. Inoltre, per tutti i modelli in gamma, è disponibile una selezione completa di accessori tecnici progettati per migliorare le prestazioni e la durata di ogni moto. La gamma 2025 sarà presto disponibile presso i concessionari Husqvarna Mobility.



