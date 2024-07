Nolan punta sulla comunicazione di qualità con Mesh

La comunicazione N-Com di Nolan si evolve grazie all'introduzione del nuovo sistema Mesh, pronto a connettere gruppi di motociclisti ancora più numerosi, esigenti e votati al viaggio di medio e lungo raggio.

Il sistema di comunicazione integrato al 100% nel casco, che nel 2006 ha visto l'applicazione del primo kit firmato Nolan, rappresenta un vero e proprio punto di forza per l'azienda italiana, che ha puntato ad un livello di comunicazione preciso e di qualità, non sempre garantito dall'utilizzo di prodotti after-market, tra integrazione ottimale di ogni componente all'interno del casco, comfort invariato, minimo impatto aerodinamico grazie alla tastiera sottile ed ergonomica e ottimizzazione audio.

Tra le caratteristiche di N-Com, troviamo il sistema automatico On/Off che, grazie alla presenza di accelerometri, permette di rilevare se il casco è fermo o in movimento e la luce ESS (optional) posizionata sulla parte posteriore del casco, pronta a segnalare frenate di emergenza e ben visibile anche in condizioni di scarsa luminosità ambientale.

La collaborazione con SENA, azienda specializzata nella tecnologia per i sistemi di comunicazione, ha permesso di migliorare ulteriormente l'offerta N-Com grazie a funzionalità software fortemente customizzate. Questa partnership, in continua evoluzione, ha permesso a Nolan di presentare nella stagione 2024 la tecnologia Mesh, applicata ai prodotti M951 R, compatibile con tutti i caschi in policarbonato e M951 X, compatibile con i caschi in fibra.

La differenza tra il sistema Bluetooth (catena) e il sistema Mesh (rete), porta ad una gestione ottimizzata delle comunicazioni di gruppo, in modo da garantire una continua stabilità anche in caso di cambiamento di formazione e di distanza del gruppo di motociclisti.



