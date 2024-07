Con Discovery Day di Yamaha l'offroad è per tutti

E' quella di sabato 28 settembre la data da segnare sul calendario per 'Discovery Day', evento organizzato da Yamaha e dedicato ad una giornata in sella a Téneré. La formula è quella pensata per un tour esclusivo in sella al modello della casa giapponese, in diverse zone di Italia.

Il programma prevede un percorso della durata di mezza giornata, che combina tratti di asfalto e fuoristrada, al seguito di guide esperte che accompagneranno i partecipanti e forniranno suggerimenti nei passaggi più impegnativi del tour.

Il progetto nasce per offrire un'esperienza ai motociclisti che si avvicinano al mondo offroad e per scoprire la versatilità della propria Ténéré.

il modello è diventato negli anni una vera e propria icona della storia di Yamaha, in grado di permettere ai motociclisti più avventurosi di esplorare deserti di sabbia alle e giungle tropicali, passando per le foreste pluviali e le strade di montagna in cima al mondo, attraverso competizioni, rally e raid.

"Discovery Day - ha commentato Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Italia - nasce dalla volontà di rendere accessibile l'avventura offroad a chiunque, di condividere l'esperienza adrenalinica che deriva dal sollevare la polvere in sella alla Ténéré. È evidente che molti clienti vorrebbero approcciarsi a un offroad facile. Potrebbe sembrare un'esclusiva solo per pochi ma con questo evento vogliamo dimostrare che non è così e che l'offroad è adatto anche ai meno esperti".



