Nasce il Trofeo Aprilia RS 457 per i giovani piloti

Si chiama Trofeo Aprilia RS 457, il nuovo programma di gare della casa di Noale e dedicato alle moto equipaggiate con il Kit Racing, che farà il suo debutto con due gare a settembre e ottobre.

Queste prime due tappe saranno solo un'anteprima per il Trofeo Aprilia RS 457 2025, che avrà un calendario molto più ampio. Il Trofeo nasce con l'obiettivo di avvicinare i giovani piloti alla pista, con una moto performante, che richiama la tradizione Aprilia per guidabilità e divertimento, migliorandone però le performance e contenendo i costi il più possibile.

Le due gare 2024 si correranno l'8 settembre a Cremona, in concomitanza con la Coppa FMI, e il 6 ottobre a Misano, insieme alla Coppa Italia. Il modello protagonista dell'evento, l'Aprilia RS 457, è stata presentata a EICMA 2023, quando, in contemporanea, è stato svelato anche il Kit Racing Trofeo che consentirà di trasformare la RS 457 in una moto da pista.

Il Kit Racing Trofeo RS 457 è stato pensato per esaltare le caratteristiche della moto di serie, introducendo importanti componenti come una centralina elettronica racing, uno scarico sviluppato in collaborazione con SC Project, partner di Aprilia Racing anche in MotoGP, un filtro aria racing by Sprint Filter, un kit carene Plastic Bike con cover serbatoio e codone in vetroresina, switch e pulsantiera racing by Jet Prime.

