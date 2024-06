Tutto pronto per la festa di Moto Guzzi Open House 2024

E' tempo di tornare a riunirsi per gli appassionati di Moto Guzzi, che dal 12 al 15 settembre potranno darsi appuntamento a Mandello del Lario per le festa di Moto Guzzi Open House.

Il weekend di fine estate è quello scelto dalla casa motociclistica per celebrare la propria storia e il proprio futuro, proprio lì dove il marchio nato e dove vengono prodotte le motociclette dell'aquila da più di cento anni. Il via alla festa si avrà il giovedì 12 settembre, quando partirà il programma del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi.

Il 13 sarà la volta del Museo Moto Guzzi che aprirà per accogliere le migliaia di visitatori attesi. La storica fabbrica di via Parodi sta rinascendo in un progetto rivoluzionario. I lavori in corso, che andranno avanti nei prossimi mesi, restituiranno a Mandello non solo un impianto moderno, dal quale usciranno le Moto Guzzi del futuro, ma anche un nuovo ambiente con spazi aperti e fruibili al pubblico.

Sarà un centro di aggregazione della comunità e una meta per gli appassionati motociclisti di tutto il mondo. In questa edizione di Open House, sarà dunque il Museo Storico, con la sua preziosa collezione di oltre 150 Moto Guzzi di ogni epoca, ad accogliere i visitatori.

Al centro della festa ci sarà l'amore per la moto e quindi anche una serie di test ride gratuiti delle moto della gamma Moto Guzzi. Sui percorsi che si snodano dal lungo lago, sarà possibile prendere confidenza con le classiche V7 e V85 o con V100 e Stelvio, spinte dal nuovo Compact Block da un litro, raffreddato a liquido.

Il programma del Motoraduno Città Della Moto Guzzi, dal canto suo, è ugualmente ricco e coinvolgerà l'intero paese di Mandello del Lario, pronto ad accogliere il mondo guzzista. Piazza Leonardo da Vinci, con il suo monumento a Carlo Guzzi, sarà la sede della Esposizione di Moto Storiche, con i bolidi da competizione della gloriosa storia sportiva dell'aquila, contornate da tante altre moto di serie o preparate.

Un'esposizione davvero speciale sarà quella che avrà protagonista la Moto Guzzi di Antonio Ligabue. Grazie alla Casa Museo di Gualtieri, nella casa d'arte Square Art Center, in via Volta sarà esposta la GTV 500 del celebre pittore, così appassionato di Moto Guzzi da averne possedute ben sedici.

Per tutti coloro che non vorranno rinunciare a una gita lungo i dintorni del lago, giovedì 12 settembre il Gruppo Amici di Maggiana (GAMAG) condurrà un Tour dei Musei, tra Mandello, Menaggio, Pianello del Lario e Piona. Come di consueto, La grande festa del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi sarà accompagnata dalla musica dal vivo, giovedì, venerdì e sabato sera dal palco di Piazza Garibaldi.

