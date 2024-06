Ducati DesertX Discovery nasce pronta all'avventura

Pronta per vivere avventure tanto su strada quanto sullo sterrato e nella più totale libertà. Sono questi i presupposti sulla quale è nata la Ducati DesertX Discovery, con la sua dotazione 'full optional' che la rende pronta a intraprendere un viaggio alla scoperta di qualunque destinazione.

Con la nuova DesertX Discovery è infatti possibile godersi i viaggi in tutti gli aspetti come mai prima, grazie a componenti pensate per aumentare il comfort e la protezione tanto della moto quanto del pilota, che non passeranno nemmeno inosservati, grazie alla nuova livrea Thrilling Black/Ducati Red.



La DesertX Discovery nasce per essere inarrestabile su ogni terreno e per questo monta di serie paramani rinforzati e paramotore con protezione per la pompa dell'acqua, oltre a griglia radiatore e paracoppa rinforzato per proteggere la moto nei tratti più difficili.

Le manopole riscaldate e il parabrezza maggiorato aumentano il comfort con le basse temperature e il cavalletto centrale rende più stabile la moto, oltre a facilitare l'accesso al bagaglio durante le soste e le operazioni di manutenzione su catena e ruota posteriore.

DesertX Discovery è equipaggiata di seride delle valige in alluminio da 76 litri, che uniscono funzionalità e stile consentendo di portare con sé tutto il necessario per avventure senza limiti. Sui percorsi stradali la ciclistica la rende agile e precisa, per una guida facile e intuitiva. Il navigatore Turn-by-turn, utilizzabile attraverso la Ducati Link App, guida il pilota verso la sua destinazione mostrando le indicazioni direttamente sul cruscotto.

La DesertX è una moto versatile, a suo agio sul misto di un percorso alpino quanto sulle piste sterrate, grazie alla ciclistica basata su un telaio a traliccio in acciaio, con sospensioni a lunga escursione, che la rende adatta a qualunque avventura. Allo stesso tempo la tripla omologazione per gli pneumatici permette di scegliere fra diverse possibilità: da proposte che privilegiano la guida stradale, ad altre più orientate al fuoristrada.

Il cuore della DesertX è il motore a distribuzione desmodromica Testastretta 11° da 937 cm3 raffreddato a liquido da 110 CV a 9.250 rpm e coppia massima di 92 Nm a 6.500 rpm , ottimizzato per l'impiego specifico nel cambio e nella dotazione elettronica. I Riding mode sono dedicati sia all'uso stradale che per la guida in fuoristrada. Grazie al serbatoio da oltre 21 l di capacità è inoltre possibile effettuare viaggi limitando al minimo le soste per i rifornimenti.

