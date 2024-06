La famiglia EXC di KTM si rinnova e torna anche il 125

Una nuova gamma che porta in dote trent'anni di esperienza sullo sterrato, per KTM che ha presentato la nuova gamma enduro 2025. La famiglia EXC torna infatti in scena con plastiche tutte arancioni e una veste grafica grigio-argento, che sostituisce le grafiche viola 'anni '90' utilizzate sui modelli 2024.

La sella conserva il proprio colore arancione ed è dotata di copertura ad alta aderenza e strisce testurizzate per una migliore presa, le stesse che si trovano anche su protezioni del telaio, convogliatori del serbatoio e paracolpi del manubrio.

Come per tutte le KTM, anche i modelli EXC sono caratterizzati dal telaio in acciaio idroformato, tagliato al laser e saldato da robot. Le sospensioni sono sempre targate WP, con all'anteriore la forcella a cartuccia chiusa Wp Xact da 48 mm e al posteriore il sistema di smorzamento progressivo Wp Xplor, che è stato ulteriormente perfezionato nella parte idraulica, per assecondare al meglio le esigenze dei piloti.

Anche il forcellone è stato modificato per migliorare la durata del guida catena, mentre il sistema di fissaggio del serbatoio al telaio è stato aggiornato, così da renderlo più solidale e ridurre lo sfregamento sul trave superiore. Nuovo anche l'interruttore start/stop, derivato direttamente dai modelli KTM SX da cross.

La novità più importante per il 2025 è però il ritorno in gamma della cilindrata 125 cmü dopo quasi un decennio di assenza. La KTM 125 XC-W è progettata in maniera specifica per le competizioni e il motore a iniezione nel corpo farfallato TBI è derivato dalla KTM 125 SX 2025, ma adotta un cambio a sei rapporti specifico per l'enduro. A differenza delle altre versioni a 2 tempi in gamma, la KTM 125 XC-W non ha il miscelatore e monta di serie il commutatore per selezionare le mappe motore.

La nuova gamma KTM EXC 2025 sarà disponibile presso i Concessionari KTM tra fine giugno e i primi di luglio 2024.





