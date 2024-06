Scrambler Ducati alla scalata virtuale del Monte Bianco

Una scalata virtuale al Monte Bianco è la nuova sfida di Scrambler Ducati a tutti i motociclisti appassionati del marchio di Borgo Panigale.

'Elevation' è il nome della sfida lanciata da Scrambler e che prevede tre tappe su due ruote per collezionare il maggior numero di metri di dislivello positivo percorso.

Tornano quindi in scena con un format completamente nuovo i Days of Joy, l'esperienza Ducati pensata per offrire un'immersione totale nel mondo della 'Land of Joy' tra guida su strada, attività all'aria aperta e puro relax. I partecipanti percorreranno un itinerario studiato che permetterà di raggiungere il dislivello positivo di 4805 metri, pari all'altezza della vetta più alta d'Italia, il Monte Bianco.

Tutti coloro che concluderanno almeno uno dei percorsi saranno inseriti ufficialmente nella Days of Joy 'Hall of Joy', che sarà testimone delle loro imprese. Quelli che porteranno a termine tutte e tre le tappe riceveranno la Days of Joy 2024 Gold Medal, che darà accesso a contenuti esclusivi della Casa di Borgo Panigale.

Lungo l'itinerario, costruito ad anello, saranno previsti tre campi base per tre soste di relax ed intrattenimento che offriranno esperienze diverse durante il corso della giornata.

Una sfida che cade in una ricorrenza importante per lo Scrambler Ducati. Proprio 10 anni fa, in occasione del WDW 2014, il primo Icon si è mostrato per la prima volta in anteprima a migliaia di appassionati.

Per le attività dei Days of Joy saranno a disposizione tutti i modelli della gamma Scrambler 2024. Esclusiva novità di quest'anno sarà la possibilità per cinque partecipanti in ogni tappa di prendere parte all'esperienza con il proprio Scrambler.

Gli appuntamenti nel calendario 2024 sono tre: il primo nel mese di luglio a Misano (29 luglio ), il secondo nel mese di settembre a Roma (21 settembre) e il terzo ad ottobre alle Cinque Terre (19 ottobre).

