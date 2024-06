La Triumph TF 250-X arriva nelle concessionarie

Con l'arrivo delle prime TF 250-X nelle concessionarie, si apre il nuovo capitolo fuoristrada di Triumph Motorcycles. La prima moto da cross mai prodotta dal costruttore di Hinckley e' il risultato di un progetto partito da un foglio completamente bianco e sviluppato avvalendosi della collaborazione di piloti di offroad racing come Ricky Carmichael e Ivan Cervantes, Clement Desalle e Ivan Tedesco.

La moto puo' vantare un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria, e un pacchetto composto da specifiche tecniche e componentistica di alto livello. Le performance e il comportamento ciclistico ed elettronico hanno gia' trovato un riscontro anche a livello racing, grazie ai risultati conquistati dai Team Factory di Triumph Racing all'interno dei Campionati Mondiale MXGP e Super Motocross AMA, con diversi podi, hole shots e piazzamenti in top 10 all'attivo nel corso della stagione del debutto.

La strategia di distribuzione della nuova arrivata si fonda sulla sinergia tra il canale fisico, offline, e la piattaforma di acquisto online Triumph First - Digital Motorcycles Stores, lanciata da Triumph in Italia nel corso del 2020 e che convoglia circa il 10% dei contratti di vendita sulla gamma stradale.

Triumph Motorcycles ha selezionato sul territorio italiano, sulla base di specifici requisiti di competenza e conoscenza del segmento Offroad, nove concessionarie facenti parte della propria rete ufficiale, per distribuire e vendere la TF 250-X.

Ogni Concessionaria Offroad si prendera' cura non solo della vendita ma anche di assicurare agli acquirenti tutti i necessari servizi di post-vendita.

