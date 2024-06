Ducati Explorer è linea d'abbigliamento per l'avventura

Si chiama Ducati Explorer la linea di abbigliamento firmata dalla casa motociclistica di Borgo Panigale, ispirata allo stile della Desert X Rally e sviluppata con il supporto degli stessi collaudatori che hanno contribuito alla nascita della più avventurosa delle Ducati.

Protagonista di questa collezione è un completo tecnico composto da giacca e pantalone, disponibile anche in una variante con vestibilità adatta al pubblico femminile. La linea è completata dagli stivali Ducati Explorer T7. La collezione Explorer è infine caratterizzata da un tema 'colour-block', che si estende a una serie di capi casual, ideali per esprimere la propria personalità avventurosa e firmata Ducati anche nella vita quotidiana.

I blocchi di colore sono frutto della creatività di Drudi Performance e richiamano le grafiche della DesertX Rally.

L'estetica rallystica e la praticità offerta dalle tasche capienti e dalle maniche staccabili, si accompagnano a tutte le caratteristiche che un completo touring deve avere per garantire sicurezza in viaggio, senza rinunciare all'adattabilità a ogni condizione esterna.

Giacca e pantaloni sono realizzati in Cordura idrorepellente ad alta tenacità, abbinata a un secondo strato interno staccabile, confezionato in membrana e tessuto H2Out, laminato a tre strati e in grado di garantire impermeabilità, traspirabilità e protezione dal vento.

Grazie a queste sue caratteristiche, nel caso della giacca è possibile indossare la membrana sia sotto, con funzione antivento, sia sopra di essa, come antipioggia. Sulla giacca sono presenti prese d'aria regolabili su braccia e petto, oltre a un grande estrattore sulla schiena. Non mancano le aperture di ventilazione anche sui pantaloni, all'altezza delle cosce.

Gli stivali, poi, derivano direttamente dall'esperienza nelle competizioni fuoristrada, e offrono una tomaia in microfibra resistente alle abrasioni, protettori iniettati in materiale plastico su punta, tallone, tibia e caviglia, e la classica chiusura con velcro e quattro ganci.

La nuova linea Ducati Explorer è disponibile presso la rete vendita della Casa di Borgo Panigale e online sul sito Shop.Ducati.com.

