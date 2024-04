Aperte le iscrizioni per il Suzuki V-Strom Day 2024

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Suzuki V-Strom Day in programma per il prossimo 22 giugno. L'ormai tradizionale raduno ufficiale e appuntamento estivo aperto alle V-Strom, per questa edizione porterà i possessori delle Sport Enduro Tourer di Suzuki nell'Alta Val Camonica, attraverso le curve dei passi Gavia, Mortirolo e Tonale, tra le province di Brescia e di Bergamo.

L'evento nasce con l'obiettivo di unire l'avventura e la voglia di condividere la passione per i viaggi in sella alle V-Strom di qualsiasi cilindrata e anno.

Per percorrere l'itinerario che si snoderà per circa 150 km alternando strade asfaltate, strade bianche e sterrati poco impegnativi, le moto potranno rimanere in configurazione stradale, non saranno richiesti pneumatici specificamente dedicati al fuoristrada né allestimenti particolari e, vista l'accessibilità del percorso, sarà possibile portare con sé il passeggero.

Requisito necessario, oltre a partecipare in sella ad una V-Strom, è quello di indossare un abbigliamento tecnico adeguato. Per garantire il massimo della sicurezza, il tour sarà guidato da piloti esperti in sella a una flotta di V-Strom 1050DE e V-Strom 800DE.

Per garantire la migliore gestione dei gruppi di 10 moto da parte delle guide, l'evento è limitato a 100 moto e il termine per iscriversi è il 14 giugno 2024.

La quota di partecipazione per il pilota è di 100 euro e di 50 euro per l'eventuale passeggero.

