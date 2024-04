Con Ducati DRE Adventure l'off-road non ha segreti

Torna anche nel 2024 il format DRE Adventure di Ducati, con quattro appuntamenti inseriti all'interno del calendario della Ducati Riding Academy. Il DRE Adventure è il corso organizzato dalla casa di Borgo Panigale, dedicato agli appassionati dell'adventouring che desiderano perfezionare i segreti della guida on e offroad.

Per il 2024 tutti gli appuntamenti avranno come base una nuova location situata sulle colline umbre, il Park Hotel ai Cappuccini. La struttura, un ex convento del XVII secolo situato nel centro di Gubbio (PG). Il corso si svolge in sella a Multistrada V4 S, Multistrada V4 Rally e DesertX, a cui si aggiunge la nuova DesertX Rally già protagonista del terzo episodio della Ducati World Première 2024.

Il format DRE Adventure si caratterizza per un ampio programma che vede momenti di didattica di guida affiancati a un tour pensato per testare le dinamiche delle moto Ducati su diversi terreni. Grazie a un pool di istruttori, il corso fornisce ai motociclisti la possibilità di scoprire i segreti del mondo Adventouring, dalla corretta posizione in sella alle tecniche di guida più efficaci in fuoristrada, fino alla gestione degli imprevisti.

Il programma si articola su due giornate. Il primo giorno si svolge presso Villa Benveduti ed è dedicato alla presa di contatto con la moto e allo svolgimento di esercizi tecnici per guadagnare la giusta confidenza nella guida in offroad nei campi scuola opportunamente allestiti.

Il secondo giorno prevede un tour con tratti sia in strada sia fuoristrada, per mettere in pratica quanto appreso nei campi scuola e continuare ad apprendere ulteriori tecniche di guida.

Gli appuntamenti per il 2024 sono quattro: i primi due nel mese di giugno (11-12 e 13-14 giugno) e a seguire altri due nel mese di ottobre (30 settembre - 1 ottobre e 2-3 ottobre).

