Continental ContiRoad sarà disponibile in altre 5 misure

Con cinque nuove dimensioni, lo pneumatico Sport Touring di Continental, il ContiRoad, diventa disponibile anche per moto di cilindrata fino a 300 cc e, in maniera progressiva, arriveranno sul mercato nel secondo trimestre del 2024 due pneumatici anteriori da 17 pollici nelle misure 100/80 e 110/70, e tre posteriori, sempre da 17 pollici, nelle misure 130/70, 140/70 e 150/60. Si tratta di uno pneumatico di tipo diagonale, con un disegno del battistrada che richiama quello delle coperture radiali, capace di bilanciare le performance sia nell'utilizzo sportivo che nel quotidiano, grazie ad una mescola di silice ottimizzata, che offre un'aderenza particolarmente valida sul bagnato. Inoltre, la carcassa ed il profilo sono stati realizzati per ottenere un comportamento dinamico coinvolgente ed un'elevata stabilità. Infine, con più materiale nelle zone di maggiore usura del profilo, garantisce una durata superiore e riduce il suo costo chilometrico.

In questa maniera Continental va a soddisfare le esigenze dei motociclisti che viaggiano in sella a moto con una cilindrata compresa tra 125 e 300 cc, sempre più popolari per il costo, l'efficienza e l'adattabilità, che stanno conquistando un quantitativo crescente di clienti nei principali mercati dell'Asia, del Nord e del Sud America e dell'Europa; come dimostra la classe di cilindrata compresa tra 250 e 499 cc che, in Germania, ha triplicato la sua quota di mercato in negli ultimi dieci anni, passando dal 4,7% al 14%.



