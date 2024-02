Season Opening nei Ducati Store per scoprire nuova gamma

Sarà un fine settimana dedicato alle novità 2024, quello del 'Season Opening' programmato per il 17 e 18 febbraio, quando i Ducati Store esporranno le moto protagoniste dell’ultima stagione della Ducati World Première, gli accessori per personalizzarle nonché la collezione abbigliamento 2024.

Protagonista indiscusso sarà il nuovo Hypermotard 698 Mono, eletto a pochi giorni dalla sua presentazione 'Moto più bella di Eecma 2023'. Non da meno saranno la DesertX Rally, moto dedicata agli amanti dei rally e dell’adventouring più impegnativo, forte di una componentistica di derivazione racing. Non mancherà nemmeno la V4 RS, la Multistrada più sportiva mai creata e il cui cuore pulsante è il motore Desmosedici Stradale dotato di frizione a secco. Il Season Opening è anche l’occasione per conoscere da vicino la Multistrada V4 S Grand Tour, la moto pronta per viaggiare grazie a una dotazione di serie completa e alla sua livrea unica.

