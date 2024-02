Arrivata in concessionaria la nuova Suzuki GSX-8R

La nuova Suzuki GSX-8R, che eredita il carattere racing delle GSX-R, porta l'anima sportiva del marchio giapponese nelle concessionarie. La nuova e moderna sportiva della casa di Hamamatsu è ora disponibile anche in diverse colorazioni. Lo stile della GSX-8R è legato all'heritage sportivo di Suzuki, con il design compatto, aggressivo e affilato della carenatura e linee che si chiudono in un codino slanciato e minimale, trasmettendo il potenziale delle sue prestazioni e offrendo al contempo protezione e comfort nell'uso quotidiano grazie allo studio aerodinamico svolto attraverso lunghe sessioni di test in galleria del vento.

La posizione di guida e l'ergonomia sono state scelte per avere un efficace controllo nella guida veloce e un ottimale comfort nei brevi trasferimenti così come nel turismo a lungo raggio, dove gli accessori originali permettono di enfatizzare la versatilità con un cupolino ancora più protettivo, manopole riscaldabili o con un set di borse integrate.

Il motore è quello condiviso con la Sport Enduro Tourer V-Strom 800DE e con la Streetfigther GSX-8S, ovvero una performante unità bicilindrica parallela frontemarcia di 776 cc con manovellismo a 270° e distribuzione a quattro valvole per cilindro in configurazione da 83 cv a 8.500 giri/min di potenza massima e 78 Nm a 6.800 giri/min di coppia massima.

Il telaio in acciaio, progettato intorno al motore dalla struttura rigida e compatta, porta il peso complessivo della moto a 205 kg in ordine di marcia con il serbatoio da 14 litri pieno, ed è completato da un forcellone in alluminio che determina un interasse di 1.465 mm. La GSX-8R è già in concessionaria in tre livree: Blu Sydney, Nero Parigi e Argento New York. Il prezzo è fissato in 9.700.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA