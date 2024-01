Horwin sbarca in Usa con i suoi maxi scooter elettrici

Al Ces di Las Vegas il costruttore cinese di veicoli elettrici Horwin si presenta per il suo debutto sul mercato americano. Il Consumer Electronics Show, in scena da domani nel Nevada e che ogni anno propone uno sguardo sui prodotti più innovativi e tecnologici del momento, vedrà tra i protagonisti anche le due ruote di Horwin.

In particolare, il marchio cinese sarà presente con il maxi scooter elettrico Senmenti 0, presentato anche in occasione della scorsa edizione di Eicma 2023 nella sua veste definitiva.

I dettagli tecnici parlano di una batteria da 16,2 kWh per un'autonomia di 300 km, che si può ricaricare per l'80% in 30 minuti. Fulminea l'accelerazione, con un 0-100 in 2,8 secondi e una velocità massima di 200 km/h.

Il prezzo negli Usa sarà di 16.800 dollari, mentre in Italia, dove il veicolo dovrebbe arrivare nella seconda metà dell'anno, il prezzo dovrebbe attestarsi su 14.900 euro più iva. Sempre sul fronte americano, per i primi 500 clienti che prenoteranno il maxiche lo prenotano, Horwin offrirà tre anni di ricarica gratuita, aggiornamenti Over The Air a vita a fronte di un deposito di cento dollari.



