Cinque esclusive Panigale per celebrare i successi Ducati

Cinque esclusive Panigale da collezione per celebrare la conquista da parte di Ducati dei titoli MotoGp, WorldSbk e WorldSsp. La casa di Borgo Panigale ha infatti deciso di realizzare cinque versioni di Panigale da collezione, ispirate alle DesmosediciGP di Francesco Bagnaia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, così come alla Panigale V4 R di Álvaro Bautista e alla Panigale V2 di Nicolò Bulega.



Le Panigale V4 dedicate a Bagnaia e Bautista riprendono la livrea gialla con cui i due campioni hanno corso i Gran Premi di Misano. Le moto sono state presentate nel corso dell'evento Campioni in Festa, con cui Ducati ha festeggiato insieme ai suoi appassionati i successi di questo 2023.

Un trionfo che Ducati ha voluto celebrare con cinque moto esclusive, veri e propri gioielli da collezione in edizione limitata e numerata. Ogni singolo esemplare della serie sarà reso unico dall'autografo del pilota apposto in originale sul serbatoio, firma che sarà poi protetta con uno strato di vernice trasparente.

Le cinque repliche celebrano nel numero di esemplari i piloti a cui sono dedicate, con il 63 di Pecco Bagnaia, il 19 di Álvaro Bautista, l'89 di Jorge Martín, il 72 di Marco Bezzecchi e l'11 di Nicolò Bulega. Come le moto da gara a cui si ispirano, le Panigale 2023 Racing Replica sono proposte nella sola configurazione monoposto. La serie è limitata a 219 esemplari.

