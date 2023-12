Ducati Diavel for Bentley unisce la passione tra 2 e 4 ruote

Un nuova moto in edizione limitata firmata da Ducati insieme a Bentley. Il modello è quello che prende il nome di Ducati Diavel for Bentley e che è nato dalla collaborazione fra la casa motociclistica di Borgo Panigale e la casa automobilistica inglese, tra performance, cura artigianale ed esclusività.

Il risultato è una moto che si basa tecnologia, stile, prestazioni ed è stata svelata al pubblico con un evento fuorisalone nel contesto della settimana di Art Basel a Miami Beach, l'edizione oltreoceano della fiera d'arte più prestigiosa del vecchio continente. Sulla sofisticata base tecnica del Diavel V4, Ducati ha integrato numerosi elementi di stile caratterizzanti della Batur, modello prodotto in serie limitata e che anticipa le future tendenze stilistiche Bentley.



Il Diavel for Bentley sarà realizzato in serie numerata e limitata a 500+50 esemplari, questi ultimi riservati ai clienti Bentley. Il Centro Stile Ducati, in collaborazione con i designer Bentley, ha creato un design nuovo per questa moto speciale, traendo ispirazione dalla Batur da cui riprende innanzitutto le linee orizzontali della vista laterale.

Caratteristico, anche il colore Scarab Green, disponibile solo sulle Bentley Mulliner.

Le linee decise e aggressive del Diavel V4 risultano profondamente riviste anche grazie ai nuovi componenti tecnici come i cerchi forgiati, sviluppati esclusivamente per questa moto e che hanno lo stesso design di quelli dell'auto e vengono anche qui verniciati con lo stesso Dark Titanium Satin lasciando a vista alcune superfici con lavorazioni di macchina.

Se molte delle componenti delle sovrastrutture sono realizzate in fibra di carbonio, la sella del pilota, in Alcantara nero ed ispirata agli interni della vettura, è realizzata con una lavorazione di precisione che lascia intravedere il tessuto rosso sottostante, adottando la stessa texture dei sedili della Batur e con il logo Bentley ricamato sul cuscinetto posteriore.

In aggiunta ai 500 esemplari di Diavel for Bentley, Ducati propone inoltre una serie di soli 50 esemplari, denominata Diavel for Bentley Mulliner, dal nome del reparto dove vengono realizzate le auto speciali e le one-off Bentley. I 50 Diavel for Bentley Mulliner saranno disponibili esclusivamente per altrettanti clienti Bentley, Sotto la sella del Diavel for Bentley batte il motore V4 Granturismo da 1.158 cm3, con una potenza di 168 Cv.



