Suzuki agevola l'acquisto di scooter e moto agli alluvionati

Suzuki scende in campo e mette a disposizione di tutte le persone colpite dalla recente alluvione in Emilia-Romagna speciali agevolazioni per l'acquisto di una moto o scooter. Per l'occasione, al cliente verrà scontato il valore equivalente alla messa su strada (pari a 350 euro Iva compresa) in caso di acquisto di un nuovo motoveicolo, con rottamazione di una moto alluvionata.

L'iniziativa è stata pensata come segno di solidarietà nei confronti delle persone che hanno subito danni in occasione della recente alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Questa promozione è valida per contratti stipulati entro il 30 giugno 2023, su tutti i modelli Suzuki presenti a listino.

I Clienti Suzuki che vorranno riparare la moto o lo scooter a seguito dei danni provocati dall'alluvione, beneficeranno anche di uno sconto sui ricambi necessari all'intervento di riparazione pari al 20% del prezzo di listino, purché la riparazione avvenga presso la rete ufficiale Suzuki.

Chi si recherà presso i concessionari Suzuki per l'acquisto di un modello della gamma potrà perfezionare l'acquisto scegliendo una delle moderne e flessibili formule studiate da Suzuki in collaborazione con Findomestic, con prima rata a quattro o sei mesi.