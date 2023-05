Una nuova livrea per la Ducati SuperSport 950 S

Una nuova livrea per la SuperSport 950 S di casa Ducati. Per il 2024, la casa di Borgo Panigale ha infatti deciso di aggiornare la gamma colori della SuperSport 950 S con la nuova livrea Stripe Livery, che va ad affiancare la classica colorazione Ducati Red.

Due inedite bande colorate in grigio scuro e Rosso Ducati, poste sul parafango anteriore e sugli sfoghi d'aria laterali, creano ora un gioco di forme che conferisce ulteriore slancio alla carena in Iceberg White. Rivista nello stile anche l'indicazione grafica del modello, in linea con il nuovo schema colori della casa.

Il design presenta anche numerosi richiami alla Panigale V4, dalla firma luminosa del proiettore full-Led, dotato di Drl, agli sfoghi d'aria laterali. Il carattere da vera sportiva della SuperSport 950 S si ritrova anche nella dotazione, con un forcellone monobraccio in alluminio dal peso ridotto e un telaio a traliccio fissato al motore dall'elevata rigidità torsionale.

Cuore della SuperSport è il motore bicilindrico Ducati Testastretta 11° con i suoi 110 CV a 9.000 giri/minuto e 93 Nm a 6.5000 giri/minuto. La SuperSport 950 S è disponibile anche nella versione depotenziata di 35 Kw, con una riduzione di 1.000 euro sul prezzo di listino (solo per l'Italia).

Dotazioni esclusive di serie per la SuperSport 950 S sono la forcella e l'ammortizzatore Öhlins, entrambi completamente regolabili, e il coprisella passeggero così come i cerchi in versione Glossy Black che sono arricchiti dall'esclusivo 'tag' nel colore Ducati Red. La famiglia delle sportive stradali di Ducati comprende anche la versione standard SuperSport 950, disponibile nella livrea Ducati Red.

La SuperSport 950 S è disponibile a partire da 17.490 euro.

La livrea Stripe Livery sarà disponibile nei concessionari Ducati a partire dal mese di giugno 2023.