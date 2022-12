Due serie limitate Panigale V4 celebrano mondiali Ducati

Per celebrare nel modo migliore la conquista dei titoli iridati MotoGP e WorldSBK, Ducati ha deciso di realizzare due serie speciali di Panigale V4 ispirate alla Desmosedici GP22 e alla Panigale V4 R dei Campioni del Mondo Francesco Bagnaia e Álvaro Bautista. Le due moto celebrative sono state presentate prima dell'evento Campioni in Piazza, andato in scena a Bologna per festeggiare insieme agli appassionati lo storico doppio successo.

Nel 2022 la Casa di Borgo Panigale è Campione del Mondo per la prima volta nella sua storia sia in MotoGP che in WorldSBK nella stessa stagione. Un doppio trionfo in 'rosso' che Ducati ha voluto celebrare con due modelli unici, da collezione, realizzate partendo dalla base della Panigale V4 S e caratterizzate dalle livree delle moto di Pecco Bagnaia e di Álvaro Bautista.

Ogni singolo esemplare della serie sarà reso unico dall'autografo del pilota apposto in originale sul serbatoio, firma che sarà poi protetta con uno strato di vernice trasparente. Le due moto, realizzate in serie numerata e limitata, celebrano nei loro numeri di produzione l'anno di nascita di Ducati. Ciascuna serie sarà infatti composta da soli 260 esemplari, in onore al 1926, anno di fondazione dell'azienda bolognese.

Come le moto da gara a cui si ispirano, le Panigale V4 2022 World Champion Replica sono proposte nella sola configurazione monoposto e sono arricchite dalla piastra di sterzo in alluminio ricavato dal pieno con incisione laser del nome modello, del numero progressivo e del numero di gara dei due piloti. Ogni moto sarà consegnata in una cassa di imballaggio con grafica dedicata e sarà corredata da un certificato di autenticità, di un telo coprimoto personalizzato e del sistema di acquisizione dati Ducati Data Analyser+.