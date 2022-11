FCA Bank, InstantMoto è finanziamento semplice per 2 ruote

Si estende il raggio d'azione dei servizi finanziari pensati per il mondo delle due ruote da FCA Bank. La banca ha infatti lanciato InstantMoto, ovvero il primo finanziamento ad esito istantaneo dedicato a motociclette ed e-bike in Italia, pensato per essere una soluzione semplice e omnicanale con cui ottenere, in tre minuti, una valutazione creditizia e l'accesso al finanziamento.

L'annuncio arriva in occasione della 79ª edizione di EICMA, il Salone internazionale delle due ruote, al via domani a Milano e dove FCA Bank sarà presente presso lo stand di Fantic Motor, storica casa motociclistica italiana con cui ha da poco siglato una partnership. InstantMoto sarà inizialmente disponibile su tutti i modelli realizzati da Fantic, dalla Caballero alla gamma enduro e fino ai più recenti modelli elettrici proposti dal marchio, per poi essere esteso anche ai modelli di altri brand.

Con InstantMoto è possibile finanziare importi fino a 15.000 euro con durate fino a 72 mesi. Il procedimento del nuovo servizio firmato FCA Bank si basa sull'impiego di moderne tecnologie digitali, dallo SPID per l'identificazione a distanza all'accesso in lettura al conto corrente del cliente grazie alla PSD2 (Payment Services Directive 2), garantendo una valutazione creditizia in tempo reale ed eliminando l'obbligo di presentazione del documento di reddito.

InstantMoto può essere richiesto sia in presenza, presso le concessionarie convenzionate, sia online.