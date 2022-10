Moto: Eicma in Fiera Milano fino al 2027, rinnovato accordo

"Sono convinto che questa edizione sarà un momento di conferma e rilancio del comparto". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla presentazione della 79esima edizione di Eicma, la più importante rassegna espositiva mondiale di riferimento per le due ruote a motore in programma dall'8 al 13 novembre alla Fiera di Milano Rho.

"In Lombardia questo settore è un fiore all'occhiello che unisce innovazione, tecnologia e capacità dei lavoratori", aggiunge Fontana. Grazie al rinnovo dell'accordo, Eicma sarà presente in fiera a Milano fino al 2027. "Eicma rappresenta uno strumento di politica industriale del settore, ed è diventato un evento come il Salone del mobile - sottolinea il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali -, è il secondo evento di Milano più importante del settore fieristico internazionale".