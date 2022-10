Peugeot Motorcycle, e-Streetzone lo scooter 100% elettrico

Cresce la gamma dei veicoli di Peugeot Motorcycle, dopo la presentazione del Pulsion 125 Euro5 pochi giorni fa, arriva un nuovo veicolo. Il prossimo 17 ottobre, al Salone di Parigi, sarà presentato uno scooter 100% elettrico: l' e-Streetzone. Questo nuovo due ruote offrirà fino a 112 km di autonomia nella versione a 2 batterie e in modalità di guida ECO. Dotato di una o due batterie estraibili, secondo la versione, e-Streetzone potrà essere ricaricato in modo rapido e molto semplice collegandolo a una qualsiasi presa di casa. Grazie alla sua collaudata ciclistica e alla sua maneggevolezza, e-Streetzone è lo scooter ideale per gli spostamenti quotidiani nei centri urbani. Tecnologico con il suo nuovo cruscotto LCD, è anche pratico poiché nella versione ad 1 batteria è in grado di ospitare, nel vano sottosella, un casco jet.

Dopo questi due modelli è previsto l'arrivo di altri 4 nuovi prodotti tra scooter, maxiscooter e moto, nei segmenti più affollati. Aspettiamoci un nuovo tassello della gamma nel mese di novembre quando a Milano si svolgerà l'Eicma.