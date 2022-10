Kawasaki, futuro elettrico passa dal prototipo EV

Un prototipo tutto elettrico per Kawasaki, che in occasione di Intermot ha svelato Electric Vehicle. Durante i giorni del salone tedesco, la casa giapponese ha infatti deciso di mostrare a sua idea di 'forza motrice' per il futuro, interpretato con il prototipo completo di una motocicletta a propulsione elettrica. Vista per la prima volta in azione all'evento della 8 ore di Suzuka, il modello EV è stato un elemento all'interno di un discorso più ad ampio raggio presentato dal General Manager di Kawasaki Motors Europe, Masaya Tsuruno.

Riflettendo sull'impegno, preso in precedenza, da Hiroshi Ito, il Presidente di Kawasaki Motors, di presentare almeno tre veicoli elettrici a livello globale entro il 2022, Tsuruno-san ha sottolineato che il prototipo esposto, per breve tempo, costituirà la base per una vera produzione futura. Pur sottolineando il continuo impegno di Kawasaki nei confronti dei motori a combustione interna, Tsuruno-san, ha aggiunto che la propulsione elettrica e i biocarburanti sono stati presi in considerazione parallelamente alla ricerca sull'idrogeno come possibile soluzione al raggiungimento della neutralità carbonica.

L'azienda è attivamente coinvolta in partnership che non si limitano solo al mondo delle due ruote, ma comprendono anche tecnologie automobilistiche ed altre orientate al futuro della mobilità. "Siamo altamente motivati ;e fortemente connessi - ha dichiarato Tsuruno - e continueremo nella nostra ricerca e sviluppo".