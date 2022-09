Honda: livree rinnovate per piccole, medie e maxi

Nuove livree per la Monkey 125, Rebel 500 e la CB1000R che viene confermata nella versione “Black Edition”. La grafica della CB1000R è stata aggiornata con un accento grafico, grigio e il logo “CB”, a livello del serbatoio. Alle colorazioni già presenti si aggiunge il “Bordeaux Red Metallic”. Nella versione base è previsto il telaietto reggisella in colore nero.

Facile da guidare (patente A2) la Rebel 500 è la custom dalla sella bassa e motore generoso. Per il model year 2023 due colorazioni: “Mat Gunpowder Black Metallic” e “Pearl Smooky Gray”. Per la versione “S”: cupolino intorno al faro, soffietti copristeli sulla forcella e cucitura speciale del rivestimento sella. Disponibile anche con livrea “Titanium Metallic”. Per Monkey, la piccola grande moto che più di tutte rappresenta la spensieratezza su due ruote,, con le colorazioni 2023 rende omaggio al primo originale design degli anni Sessanta.

Sarà disponibile in Italia con le colorazioni “Banana Yellow” e “Pearl Nebula Red”, rivestimento della sella a scacchi e telaio/forcellone in tinta con il serbatoio.