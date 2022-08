MotoGp: a Coriano si accende della 'Fiamma del Sic'

Il comune di Coriano, nell'entroterra riminese, invita tutta la cittadinanza e i fans di Marco Simoncelli - il pilota di MotoGp morto il 23 ottobre del 2011 in un incidente al gran premio sul circuito di Sepang, in Malesia - all'accensione straordinaria della 'Fiamma del Sic' che avverrà venerdì alle19, in attesa del Gran Premio MotoGp 2022 che si terrà a Misano, sul circuito 'Marco Simoncelli' domenica 4 settembre.

Oggi Paolo Simoncelli, papà del pilota che viveva a Coriano, ha fatto visita al Museo del Sic e ha salutato i tanti visitatori arrivati da tutto il mondo per onorare il ricordo di Marco.

"Per noi il ricordo di Marco - ha sottolineato il sindaco della cittadina del Riminese - è vivo ogni giorno e siamo orgogliosi di accogliere le famiglie e le persone che arrivano a Coriano, anche durante le loro vacanze in riviera. Marco è stato un modello, e lo è ancora, per tanti ragazzi che si avvicinano al mondo dello sport e in particolare al mondo delle moto".

In occasione della MotoGp il museo 'La storia del Sic' di Coriano sarà aperto da venerdì a lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.