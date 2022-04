Triumph Motorcycles sbarca in Sardegna con PimaxCar Group

Triumph Motorcycles sbarca a Sassari, in Sardegna, con PimaxCar Group. Il punto vendita è la prima porta di accesso per entrare nell'esclusivo mondo del brand inglese, vera e propria icona di heritage e passione per i bikers di tutto il mondo. Nei prossimi mesi, oltre alle due sedi a nord della Sardegna, sono previsti ulteriori investimenti a Olbia, Cagliari e nell'hinterland meridionale, così da assicurare una copertura capillare su tutto il territorio regionale.

"Siamo orgogliosi di poter aggiungere al nostro portfolio il marchio Triumph", hanno dichiarato Massimo e Pinuccio Mele nel corso dell'inaugurazione dei primi due showroom. "La Sardegna conta tantissimi appassionati delle due ruote e diversi club Triumph Riders. Il nostro intento è assicurare una piattaforma forte e ben radicata sul territorio, in grado di offrire non solo vendita e assistenza, ma una vera club house per assecondare la passione per questo Marchio così importante, che ha deciso di investire su di noi e sulla Sardegna".

L'esperienza dei fratelli Mele nella gestione di brand premium è alla base della strategia di lancio del Marchio inglese, focalizzata sulla costante attenzione alla best customer experience, consolidata attraverso touch point, fisici e digitali, che assicurino una relazione forte e duratura con i clienti, trasformandoli in veri e propri fan del brand.