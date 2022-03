Piaggio 1, per l'e-scooter edizione Feng Chen Wang

Nasce dall'incontro tra Piaggio e la stilista Feng Chen Wang, l'edizione speciale e personalizzata di Piaggio 1. L'e-scooter pensato per la mobilità urbana e per essere agile, leggero e pratico, nell'edizione speciale Feng Chen Wang è caratterizzato da una livrea esclusiva, nella quale la stilista e designer ha unito la tradizione cinese con la creatività che caratterizza Londra, dove ha base lo studio della stilista. L'acquarello combina infatti gli elementi naturali dell'acqua e il simbolo della Fenice, che nella mitologia cinese rappresenta la virtù e la grazia, con il verde, simbolo della natura ma anche di salute, prosperità e armonia.

Dalla collaborazione con Feng Chen Wang nascono anche un casco dedicato e una capsule collection di capi unisex per lo streetwear che, presentata nello scorso ottobre alla Shanghai Fashion Week, unisce tradizione e contemporaneità, al modo della stilista. Per i capi è stata utilizzata la sovrapposizione di materiali riciclati, a testimonianza della profonda attenzione di Feng verso i temi della sostenibilità, il rispetto della natura e il recupero creativo. L'edizione speciale Feng Chen Wang di Piaggio 1 sarà disponibile da aprile presso i concessionari Piaggio, nella versione 1 al prezzo di 2.999 euro e 1 Active a 3.599 euro.

Spinto da un motore elettrico integrato nella ruota posteriore, Piaggio 1 nella versione ciclomotore ha una velocità limitata a 45 km/h ed eroga una potenza di 1,2 kW, mentre nella versione motociclo (Piaggio 1 Active) monta un'unità da 2 kW. In entrambe le versioni la batteria è posizionata sotto la sella, facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per effettuare la ricarica in casa o in ufficio.