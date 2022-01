Scrambler Ducati, arriva capsule collection con RefrigiWear

Si chiama RefrigiWear x Scrambler Ducati la nuova collezione d'abbigliamento firmata dai due marchi. Scrambler Ducati e RefrigiWear, brand storico di abbigliamento nato a NewYork nel 1954, hanno infatti presentano una collezione in licenza in edizione limitata, pensata di comune accordo e in linea con i caratteri di iconicità e stile urban di entrambi i marchi. La capsule collection unisex a doppio marchio unisce la passione per le due ruote all'attitudine fashion, abbracciando l'indole streetwear di Refrigiwear e di Scrambler.

Presentata per la prima volta al Pitti Uomo di Firenze, la collezione primavera/estate 2022 include un bomber, una giacca antivento con cappuccio, una felpa e due zaini. Tutti i modelli sono curati nei minimi dettagli e caratterizzati dal logo RefrigiWear x Scrambler Ducati. L'impatto estetico dei capi è riconoscibile e il design è ispirato alla cultura street. I colori predominanti sono il giallo ocra o il verde militare, abbinati al nero, tinte che da sempre identificano i due marchi.

È già confermata anche l'estensione della collaborazione in licenza per una linea nella stagione autunno/inverno 2022, che vedrà due iconici modelli RefrigiWear combinati a Scrambler. La collezione sarà disponibile a partire da marzo nella rete vendita RefrigiWear e in quella Ducati, oltre che sullo shop Ducati online.