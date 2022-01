Mobilità: Ancma, Reggio Emilia la città più a misura di ciclisti

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - È Reggio Emilia la città italiana che può contare la maggior quantità di percorsi ciclabili, commisurata al numero di abitanti. È quanto emerge dal rapporto dell'Osservatorio Focus2R, promosso da Confindustria Ancma e Legambiente.

Subito dietro la città del Tricolore si piazzano Cuneo, Cesena, Ravenna e Cosenza. Si rimane in Emilia Romagna anche nella classifica del maggior numero di parcheggi per biciclette presso le stazioni ferroviarie. È Bologna, infatti ad avere più stalli, seguita da Firenze, Ferrara, Treviso e Piacenza.

Firenze invece è la città italiana che ha il maggior numero di biciclette a noleggio per abitante, seguita da Milano, Mantova, Bologna e Bergamo, numerosi gli abbonati anche a Pesaro, Brescia e Torino. Passando invece alle due ruote a motore, le città in cui si circola maggiormente è Imperia, seguita da Savona, Pesaro, Catania e Trieste, tutti capoluogo marittimi. A livello di parcheggi per le moto, invece, la leader è Firenze, seguita da La Spezia, Savona, Bergamo e Bologna.

