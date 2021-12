Tucano Urbano, a Natale tra sicurezza e comfort

Una serie di consigli per i regali di Natale per motociclisti, quelli di Tucano Urbano tra sicurezza e comodità su due ruote anche in inverno. All'insegna della sicurezza è la prima proposta, che ha per protagonista l'Airscud, ovvero il sistema airbag con servizi e funzioni di sicurezza che si aggiornano e migliorano di giorno in giorno.

Airscud è indossabile sotto o sopra alla giacca, persino con lo zaino e, tramite il sistema brevettato Arm Link, il gilet è trasformabile in una giacca certificata moto CE in classe A.

Airscud è in grado di rilevare il rischio e di completare il gonfiaggio in meno di 60 millisecondi, grazie alla potenza artificiale della centralina In&box, vale a dire il cervello tecnologico sempre connesso ideato dall'azienda francese In&motion.

Per chi si muove tutti i giorni in scooter, anche quando piove a dirotto, la proposta potrebbe essere quella di Tucanorak, la prima giacca nata per il Termoscud di Tucano Urbano, la cosiddetta 'copertina' per le gambe. La giacca è dotata di una particolarità come il sistema Termoscud Ready, che consente di infilare nel grande tascone centrale la pettorina del Termoscud, in modo da creare un'unica barriera antipioggia tra il corpo del pilota e il coprigambe stesso e permettere alla pioggia di scorrere, senza infiltrarsi tra la pettorina del coprigambe e l'antipioggia. Ha inoltre un taglio molto lungo sul retro, così da avvolgere per bene i fianchi e il bacino e proteggerli dagli schizzi d'acqua.

Sul fronte caschi, Tucano Urbano propone come strenna natalizia El'Fresh, un demi-jet unico per design, varietà di colori e funzionalità. Stampata in materiale termoplastico di policarbonato, la calotta ha un inedito design che evidenzia gli stilemi urban contemporary, pur rispettando la classica sobrietà dello stile Tucano Urbano. Non c'è regalo più gradito per chi soffre il freddo soprattutto alle mani, del guanto riscaldato.

Dotato di imbottitura termica e batteria con una durata di 4 h a 65,5° C , il guanto Handworm è certificato moto CE con la protezione omologata morbida sulle nocche e un inserto morbido sul palmo.