Ducati World Première, Panigale V4 protagonista 5° episodio

Nuovo appuntamento con la Ducati World Première che torna in scena domani poriggio con il quinto episodio della web series. Il nuovo appuntamento online con le novità della casa di Borgo Panigale sarà dedicato alla Panigale V4, con la sua versione 2022 pensata per essere ancora più performante, veloce in pista e al tempo stesso più intuitiva nella guida su strada. Tutti i dettagli del nuovo modello Ducati verranno svelati domani, giovedì 25 novembre, a partire dalle 16, su dito della casa Ducati.com e sul canale YouTube di Ducati. Il quinto episodio della Ducati World Première si potrà vedere anche qui su Ansa Motori.