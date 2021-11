Suzuki Katana MY2022, debutto mondiale a EICMA

Debutto mondiale per la Suzuki Katana in versione 2022 che oggi è stata presentata ad EICMA. A svelare la nuova arrivata della casa di Hamamatsu ci ha pensato il Direttore Commerciale di Suzuki Italia, Enrico Bessolo, affiancato sul palco da tre ospiti come i piloti Joan Mir, Alex Rins e Sylvain Guintoli. Il nuovo Model Year vanta una gamma colori completamente rivista e beneficia di numerosi aggiornamenti, a livello sia di meccanica sia di dotazione. Il motore, ora omologato Euro 5, vede la potenza massima salire a 152 cv e ha un'erogazione più corposa e regolare.



L'adozione di un comando elettronico dell'acceleratore ride-by-wire assicura una grande sensibilità al pilota e la possibilità di gestire in modo integrato nuovi dispositivi, quali il selettore delle tre modalità di guida SDMS e il sistema 'Aprisereno'. Nel reparto trasmissione spiccano invece il sistema 'Cambiarapido' e la frizione antisaltellamento assistita SCAS. Durante la presentazione sono state mostrate anche le serie speciali GP Edition e SERT Edition della GSX-S950 e della GSX-S1000, che sfoggiano gli stessi colori e le medesime grafiche delle Suzuki ufficiali che partecipano ai Campionati del Mondo MotoGP ed Endurance.

Fino a domenica 28 queste novità saranno le attrazioni principali dello stand che la Casa di Hamamatsu ha allestito all'interno del padiglione 22 del polo di Rho-Fiera. Sotto i riflettori sono infatti esposti tutti i modelli della gamma. I patiti di fuoristrada trovano le RM-Z da cross, mentre chi predilige le Sport Enduro Tourer può toccare con mano le varie versioni che compongono la famiglia V-Strom, dall'iconica 650XT all'inarrestabile 1050XT. Anche la gamma stradale si mostra al gran completo alla kermesse meneghina, con le GSX-S, la SV650 e l'Hayabusa, accompagnate dal Burgman 400. La Suzuki Katana MY2022, a listino da oggi, è venduta al prezzo di Euro 14190 euro.