Eicma: online l'opportunità di essere all'ultimo giro di VR46

Da oggi, attraverso il sito www.eicma.it, tutto coloro i quali hanno già acquistato o acquisteranno entro il 9 novembre un biglietto per Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 25 al 28 novembre nei padiglioni di Rho della Fiera di Milano, valido per il 25 novembre, potranno avere la possibilità di ottenere gratuitamente due ingressi per l'accesso all'area che sarà adibita ad ospitare 'One More Lap', l'attesissimo evento per celebrare la carriera di Valentino Rossi.

Giovedì 18 novembre, a partire dalle ore 9.46, è in programma invece l'ambito click per lo stesso evento, che si terrà all'Arena Moto Live di Eicma.